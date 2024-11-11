إيران تدعوا إلى طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة ومحاكمة قادتها

وكالات

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت السيدة زينب في ريف دمشق، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار إلى تكرار الاعتداءات العسكرية الصهيونية على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية.

وأكد أن استمرار عمليات الإبادة الصهيونية في غزة والعدوان على لبنان واستمرار الجرائم الصهيونية ما هو إلا نتيجة للدعم اللامحدود الذي تقدمه أمريكا وبعض الدول الأوروبية لهذا الكيان، معتبرا هذه الدول "شريكة في عمليات الإبادة وجرائم الحرب الصهيونية".

واستهجن بقائي عدم تحرك المنظمات الدولية المعنية إزاء إبادة الفلسطينيين والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وسوريا.

ودعى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة ضد إسرائيل، منها فرض حظر على تسليحها وطردها من منظمة الأمم المتحدة ومحاكمة ومعاقبة قادتها.

في وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع السورية بيانا على خلفية العدوان الإسرائيلي على السيدة زينب.

وجاء في بيان الوزارة: حوالي الساعة 17:00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق".

وأضاف البيان: "أدى العدوان إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".