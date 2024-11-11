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الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال قيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة

02:06 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل محمد أبو سخيل، القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد بقطاع غزة.

وأضاف أدرعي: أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت بتوجيه استخباري دقيق السبت، وقضت على "محمد أبو سخيل" مسؤول ملف العمليات في الجهاد بقطاع غزة، الذي عمل داخل مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدمت سابقا كمدرسة فهد الصباح في شمال قطاع غزة".

وأوضح أن "أبو سخيل" كان عنصرا بارزا في حركة الجهاد، وعمل في تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية وبلورة صورة الوضع والتنسيق مع حماس لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة.

وقال مسؤولون صحيون في قطاع غزة، إن ما يزيد على 43 ألف فلسطيني قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني الذي تعرضت مناطق كبيرة منه للتدمير.

وتقول إسرائيل إن حركة حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت أكثر من 250 رهينة في هجومها عبر الحدود الذي أعقبته الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتعثرت حتى الآن جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس اللتين تتبادلان إلقاء المسؤولية في ذلك.

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