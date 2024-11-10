ما الفرق بين مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة؟

بي بي سي

سيعود دونالد ترامب إذا إلى البيت الأبيض بعد أن حقق فوزا كبيرا للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

لكن ليست هذه هي فقط الأنباء السيئة للديمقراطيين، فقد انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ ويتقدمون في انتخابات مجلس النواب حيث لم تفرز بعد كل الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية.

وفي حال ما حافظ الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب فإن هذا يعني أنهم سيسيطرون على كل من البيت الأبيض والكونجرس.

فما هي تركيبة الكونجرس وما طبيعة مهامه؟

الكونجرس هو الهيئة التشريعية الفيدرالية في الولايات المتحدة، أي أنه هو الذي يسن التشريعات التي تسري على عموم البلاد، بينما يوجد في كل ولاية برلمان يقر القوانين الخاصة بها فقط.

ويتكون الكونجرس من مجلس النواب، الذي يشار إليه أحيانا بالغرفة السفلى، ومجلس الشيوخ، الغرفة العليا.

يقع مقر الكونجرس في مبنى الكابيتول هيل في العاصمة واشنطن، ويبلغ عدد أعضاء الكونجرس في مجلسي النواب والشيوخ 535 عضوا يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، أي أن الناخبين في الدوائر الانتخابية يختارون من يمثل دوائرهم الانتخابية في الكونجرس.

ورغم أن مجلسي النواب والشيوخ يمثلان السلطة التشريعية في البلاد إلا أن هناك تباينا في طرق عملهما وعدد الأعضاء في كل منهما وطريقة انتخاب ممثلي الولايات.

مجلس النواب

يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 435 عضوا، بالإضافة إلى ستة مندوبين لا يحق لهم التصويت يمثلون العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، وجزر ساموا الأمريكية، وجزيرة جوام، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر فيرجين الأمريكية.

يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من بين الولايات الخمسين بحسب عدد السكان في الولايات، فولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، هي الأكبر من حيث عدد السكان لذلك يبلغ عدد ممثليها في مجلس النواب 52 نائبا، في المقابل فإن ولاية وايومينج، التي يسكنها أقل عدد من السكان في البلاد، لا يمثلها سوى نائب واحد فقط في مجلس النواب.

يطلق على عضو مجلس النواب لقب عضو الكونجرس، ولابد ألا يقل عمر من يشغل منصب عضو في مجلس النواب عن 25 عاما على أن يكون حاصلا على الجنسية الأمريكية منذ مدة لا تقل عن 7 سنوات وأن يكون مقيما في الولاية التي يمثلها عند انتخابه.

مدة ولاية عضو مجلس النواب هي عامان فقط، لذلك يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس مرة كل عامين، سواء في العام الذي يشهد الانتخابات الرئاسية كما حدث في عام 2024 أو العام الذي تجرى فيه انتخابات التجديد النصفي مثلما جرى سنة 2022.

يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أعضاء المجلس، ولهذا فإن رئيس المجلس ينتمي إلى الحزب الذي يكون له الأغلبية فيه.

يشترك مجلس النواب مع مجلس الشيوخ في أن الوظيفة الأساسية لهما هي سن القوانين والتشريعات بعد مناقشتها.

لكن مجلس النواب له مهام خاصة به من بينها، توجيه الاتهامات للمسؤولين الفيدراليين (من بينهم الرئيس) تمهيدا لعزلهم، وانتخاب الرئيس في حالة عدم تمكن أي مرشح من حصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

مجلس الشيوخ

يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو بالتساوي بين الولايات، فكل ولاية يمثلها عضوان.

يطلق على عضو مجلس الشيوخ لقب سناتور، وهناك شروط لابد من توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، وهي أن ألا يقل عمره عن 30 عاما وأن يكون مواطنا أمريكيا منذ فترة لا تقل عن 9 سنوات وأن يكون مقيما في الولاية التي يمثلها أثناء انتخابه.

لا يوجد منصب مستقل تحت مسمى رئيس مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، فنائب الرئيس الأمريكي هو الذي يترأس المجلس من دون أن يكون له حق التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.

أما ولاية عضو مجلس الشيوخ فتمتد لستة أعوام ما يعني أنه في كل عامين يتم انتخاب نحو ثلث الأعضاء على أن يتم انتخاب الثلثين الثاني والثالث بعد عامين ثم أربعة أعوام.

ولتبسيط الأمر علينا أن نعود إلى عام 2022، عندما جرت انتخابات التجديد النصفي على جميع مقاعد مجلس النواب، لكن في مجلس الشيوخ جرت المنافسة على مقاعد 34 عضواً.

وفي عام 2024 جرى انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وتمت المنافسة على مقاعد 33 عضواً في مجلس الشيوخ لم يخوضوا انتخابات 2022.

وفي عام 2026 سيكون من المفترض أن تجرى الانتخابات لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، كذلك ستجرى المنافسة على مقاعد 33 عضواً في مجلس الشيوخ لم يخوضوا انتخابات 2022 و2024.

ومن بين المهام الموكلة حصرا لمجلس الشيوخ هي التصديق على مرشحي الرئيس لشغل المناصب البارزة، والتصديق على المعاهدات الدولية، ومحاكمة المسؤولين الذين يوجه لهم مجلس النواب اتهامات بغرض عزلهم، وانتخاب نائب الرئيس في حال عدم تمكن أي مرشح رئاسي من الفوز بأغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

هذا التباين في تشكيلة المجلسين يرجع إلى محاولات الآباء المؤسسين للولايات المتحدة للوصول إلى تسوية ترضي الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة والولايات الأقل تعدادا.

كيف تتم عملية إقرار القوانين؟

عندما يتقدم أحد أعضاء الكونجرس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون في مسعى للموافقة عليه يتم عرضه على اللجنة المختصة التي تنظر فيه وتقرر ما إذا كان يمكن عرضه على المجلس للتصويت عليه.

تتباين عملية التصويت في مجلس النواب عن نظيرتها في مجلس الشيوخ بعض الشيء؛ ففي مجلس النواب هناك وقت محدد لمداخلة كل عضو، وذلك بسبب العدد الكبير لأعضائه، وبعد أن ينتهي النقاش يتم التصويت على مشروع القانون ويتم إقراره في حال حصوله على الأغلبية البسيطة (50 بالمئة + 1).

مجلس الشيوخ أيضا يقر مشاريع القوانين بالأغلبية البسيطة، لكن لا توجد مدة زمنية محددة لمداخلات أعضائه، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور آليه تعرف باسم "الفيليبستر" وهي التي يمكن أن تعرقل أو تأخر طرح مشاريع القوانين للتصويت.

إذ إنه وفقا لهذه الآلية، التي كانت عادة لا تستخدم إلا نادرا فإن وقف عملية المداولات والمناقشات حول أي مشروع قانون استعدادا للتصويت عليه يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على طرحه للتصويت.

وبعد أن يصوت المجلس، سواء النواب والشيوخ، بالموافقة على مشروع قانون يتم عرضه على المجلس الأخر، وفي حال حصل مشروع القانون على موافقة المجلسين يتم رفعه لرئيس البلاد للتصديق عليه.

ويمكن للرئيس أن يرفض التوقيع على مشروع أي قانون، وهنا يمكن للكونجرس أن يتجاوز اعتراض الرئيس ويقر مشروع القانون لكن بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.