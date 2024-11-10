لبنان: 41 شهيدا بغارات إسرائيلية على بلدات جبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع
11:28 م الأحد 10 نوفمبر 2024
وكالات
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد، ارتقاء 41 شهيدا و31 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.
وأفادت الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء ومصابان إثر غارة إسرائيلية على بلدة القصر بالبقاع شرقي البلاد.
وقالت الصحة اللبنانية، إن إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغ 3189 شهيدا و14078 مصابا.
وزارة الصحة اللبنانية الغارات الإسرائيلية على لبنان جبل لبنان البقاع جنوب لبنان عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان لبنان إسرائبل
فيديو قد يعجبك: