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لبنان: 41 شهيدا بغارات إسرائيلية على بلدات جبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع

11:28 م الأحد 10 نوفمبر 2024

وزارة الصحة اللبنانية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد، ارتقاء 41 شهيدا و31 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

وأفادت الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء ومصابان إثر غارة إسرائيلية على بلدة القصر بالبقاع شرقي البلاد.

وقالت الصحة اللبنانية، إن إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغ 3189 شهيدا و14078 مصابا.

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