لبنان: 41 شهيدا بغارات إسرائيلية على بلدات جبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد، ارتقاء 41 شهيدا و31 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

وأفادت الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء ومصابان إثر غارة إسرائيلية على بلدة القصر بالبقاع شرقي البلاد.

وقالت الصحة اللبنانية، إن إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغ 3189 شهيدا و14078 مصابا.