أستاذ علوم سياسية: المنطقة تذهب لحالة من التوتر وإدارة ترامب ليس لديها أي رؤية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة العربية الإسلامية غدًا رسالة أولى للدولة العربية لمواجهة مخاطر المنطقة، موضحًا أنها خطوة جيدة بغض النظر عن التوقيت.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة تأتي في توقيت له دلالته وهو في وجود إدارة جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية"، موضحًا أن هذا الأمر ليس سهل وليس مجرد إطلاق تصريحات إيجابية، مشددًا على أن الجميع متفائل بحدث القمة العربية الإسلامية ولكن هناك إشكالات متعلقة بالأطراف الأخرى.

وتابع: المنطقة تذهب لحالة من التوتر والإدارة الامريكية المنتخبة ليس لديها أي رؤية ولكن ما لديها هو مجرد تصريحات، منوهًا بأن المنطقة مازالت في مرحلة التطور وحتى مع المرحلة الانتقالية التي نمر بها الآن، موضحًا أن هناك 3 ملفات على طاولة القمة العربية الإسلامية وهي ملفات مهمة جدًا.

واستكمل: "إيران مطالبة بترجمة الأقوال والتصريحات التي تصدر من القمة العربية الإسلامية إلى أفعال"، منوهًا بأن الأشقاء في السعودية يبذلون مجهودات كبيرة لإنجاح القمة العربية الإسلامية، موضحًا أن إسرائيل الآن تسعى لإقامة مناطق معقدة في عمق قطاع غزة.