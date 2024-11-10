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مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإطلاق نار في حانة بوسط المكسيك

11:11 م الأحد 10 نوفمبر 2024

شرطة المكسيك

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هويهوتوكا، المكسيك - (أ ب)
أطلق مسلحون النار في حانة بوسط المكسيك مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية، اليوم الأحد.
ووقع الهجوم، أمس السبت، في وسط مدينة كويريتارو التاريخي في منطقة ظلت لفترة طويلة بمنأى عن العنف الذي شهدته ولايات مجاورة مثل جيريرو.

لكن ولاية كويريتارو شهدت في السنوات الأخيرة عددا قليلا من الحوادث العنيفة، مما أثار قلق السلطات.

وأكد خوان لويس فيروسكا أورتيز، قائد الأمن العام بالمدينة، وقوع الهجوم وعدد الضحايا، وقال إن شخصا واحدا على الأقل تم اعتقاله بعد الهجوم.

وأوضح فيروسكا أورتيز أن الجهات الأمنية حددت هوية المسؤولين عن الحادث من خلال تعقب لوحات السيارة التي فر بها المسلحون، والتي تم التخلي عنها فيما بعد وإضرام النار فيها.



شرطة المكسيك إطلاق نار
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