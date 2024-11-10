ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

الرياض – (أ ش أ)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشيكان، بحثا خلاله تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأشاد الرئيس الإيراني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، متمنيا للقمة النجاح والتوفيق.