ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
11:05 م الأحد 10 نوفمبر 2024
الرياض – (أ ش أ)
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشيكان، بحثا خلاله تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأشاد الرئيس الإيراني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، متمنيا للقمة النجاح والتوفيق.
هذا المحتوى من
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان السعودية العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على لبنان قطاع غزة القمة العربية الإسلامية المشتركة
فيديو قد يعجبك: