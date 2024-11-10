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مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة توسكيجي الأمريكية

11:04 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الشرطة الأمريكية

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توسكيجي، ألاباما - (أ ب)
أعلنت السلطات فى ولاية ألاباما الأمريكية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بجامعة توسكيجي بالولاية في وقت مبكر اليوم الأحد.

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابا في الجامعة، ولم يتم الإعلان عن اعتقالات على الفور.

وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر اليوم الأحد، إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.

الشرطة الأمريكية اطلاق نار جامعة توسكيجي
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