مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب سيوقع اتفاق هدنة في غزة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية، تأتي في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة اضطرابات كبيرة، وتحتاج إلى موقف عربي موحد وقوي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم اتخاذ موقف صارم تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس والميليشيات المسلحة في العراق.

وتوقع السفير حجازي أن تشهد الأيام القادمة تطورات مهمة على الساحة الفلسطينية، حيث أشار إلى قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية، موضحًا أن هذا الاتفاق قد يشمل تبادل الأسرى، مما قد يمثل انفراجة في الأزمة الإنسانية بغزة.

ولفت السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن إيران ستجد نفسها مضطرة للبحث عن حلول تخرجها من دائرة العقوبات الاقتصادية، مما قد يدفعها للتخلي عن بعض نفوذها في المنطقة، موضحًا أن القضية الفلسطينية ستكون محور اهتمام القمة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة والمواقف الدولية المتغيرة.