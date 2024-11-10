إيران.. مقتل 5 من قوات الأمن في هجوم مسلح قرب الحدود الباكستانية

طهران، إيران - (أ ب)

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، بمقتل خمسة من القوات الإيرانية في هجوم شنه مسلحون بالقرب من الحدود الباكستانية مع إيران.

وقال التقرير إن القتلى من عرقية البلوش ويعملون ضمن قوات متطوعي التعبئة الشعبية شبه العسكرية المعروفة باسم الباسيج التابعة للحرس الثوري، ولقوا حتفهم في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وتقع سراوان على بعد نحو 1400 كيلومتر (870 ميل) جنوب شرقي العاصمة طهران.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد أفاد التليفزيون الرسمي، في وقت سابق اليوم، بأن قوات الحرس الثوري قتلت ثلاثة إرهابيين واعتقلت تسعة آخرين في عملية عسكرية، ولم يحدد التقرير الذي أذاعه التليفزيون الجماعة التي ينتمي إليها المشتبه بهم.

