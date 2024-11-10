حماس تدعو قمة الرياض لاتخاذ قرارات شجاعة بشأن غزة

غزة - (د ب أ)

اتهمت حركة حماس اليوم الأحد، إسرائيل بتعطيل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بغطاء أمريكي، داعية القمة العربية الإسلامية المقرر انعقادها يوم غد الاثنين في الرياض لاتخاذ قرارات شجاعة تجاه غزة.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان في خطاب متلفز إن الحركة بذلت "جهودا حثيثة في مختلف المستويات ومع الدول الشقيقة والصديقة وقد ثبت للعالم أن من يعطّل الوصول إلى اتفاق وقف العدوان في كلّ مرّة هو الاحتلال بغطاء أمريكي".

ودعا حمدان قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الرياض غدا الاثنين في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة إلى اتخاذ قرارات جادة وشجاعة للضغط على إسرائيل وداعميها لوقف ما وصفه بـ "العدوان" المتواصل على غزة ولبنان وكسر الحصار عن القطاع والانسحاب الكامل منه.

وطالب القمة المشتركة بوضع الخطط والإجراءات اللازمة لإغاثة سكان قطاع غزة وتوفير مستلزمات الإيواء لهم لاسيّما وهم على أبواب فصل الشتاء.

ودعا إلى تشكيل تحالف عربي وإسلامي ودولي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة وفي مقدّمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما طالب بطرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية والاسلامية التي تقيم علاقات مع إسرائيل وإلى مقاطعتها وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها والمضي في عزلها وملاحقتها ومحاكمتها قانونياً في المحاكم الدولية.