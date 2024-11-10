إعلام عبري: مجلس الوزراء الأمني يناقش الليلة مستجدات مفاوضات التسوية مع لبنان

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مجلس الوزراء السياسي الأمني سيناقش الليلة مستجدات مفاوضات التسوية مع لبنان.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أنه ما زال مبكرا إعادة سكان البلدات الحدودية إلى منازلهم.

وأكدت القناة العبرية، على أن هناك إجماع إسرائيلي أمريكي على أن الإنجاز في جبهة لبنان وصل حده الأقصى ويجب استغلاله سياسيا.

وأشارت مصادر مطلعة للقناة العبرية، إلى أن هناك تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، إن الجماعة اللبنانية الموالية لإيران موافقة على عدم التسلح مجددا.

‏وأشارت مصادر سياسية في تصريحات لقناة "الحدث"، إلى أن قرار الاتفاق مرتبط بموافقة إيران على وقف الجولة العسكرية الحالية بلبنان.

وأمس السبت، قالت القناة 13 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هناك تقديرات بأن أكثر من 90% من العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان قد انتهت، لافتة كذلك إلى أن هناك تقديرات بأن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سياسي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات سلاح الجو قصفت اليوم بنى تحتية لحزب الله في صور وبعلبك، كما قصف خلال اليومين الماضيين 100 هدف في مناطق مختلفة في لبنان.