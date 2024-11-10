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ردًا على اتهاماتهما.. بن غفير: القناة 13 والمستشارة القانونية يتعاونان للإطاحة بحكومة اليمين

09:08 م الأحد 10 نوفمبر 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية، واتهمها بالعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.

وشدد بن غفير على أن القناة 13 العبرية والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن تحقيقا كشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأوضحت القناة العبرية أن التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأقصى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي
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