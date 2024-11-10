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مسؤولون إسرائيليون: ليس صائبا إدخال روسيا بمساعي التسوية مع لبنان وتوسيع تأثيرها بالمنطقة

08:34 م الأحد 10 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات
قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم الأحد، إنه ليس صائبا إدخال روسيا بمساعي التسوية مع لبنان وتوسيع تأثيرها بالمنطقة.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن لإسرائيل حليف استراتيجي واحد هو الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أن قطر حاولت المساعدة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لكن يبدو أن "الأمل ضئيل" وهناك "خيبة أمل".
وقال بوجدانوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، "من الواضح أن الأمل ضئيل، إنهم (القطريين) متفهمون، وعلى دراية، لقد حاولوا المساعدة منذ البداية لكن يبدو أن هناك شعورا بخيبة أمل معينة"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.
كان الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أكد أن جهود قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلّقة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة "ليست دقيقة".

الخارجية الروسية الاحتلال الإسرائيلي مفاوضات غزة قطر
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