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الإليزيه: ماكرون سيحضر مباراة فرنسا وإسرائيل الخميس المقبل

08:04 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن قصر الإليزيه، اليوم الأد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مباراة فرنسا وإسرائيل الخميس المقبل.

وحذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان، الإسرائيليين من التوجه لباريس لحضور مباراة منتخب بلادهم لكرة القدم الخميس المقبل.

وطالب مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواطنيه بعدم حضور أي أحداث ثقافية أو رياضية في الخارج خلال الأسبوع الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية على خلفية الأحداث التي وقعت في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ تعرض مشجعون إسرائيليون إلى هجمات بعد أعمالهم الاستفزازية تجاه مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال ممثلو الادعاء في هولندا إن هناك أربعة أشخاص، بينهم قاصران، ما زالوا قيد الاحتجاز اليوم الأحد، على إثر الهجمات التي وقعت في أمستردام وتعرض لها مشجعو كرة قدم إسرائيليون بعد استفزازاتهم ضد مجموعة من مؤيدي الفلسطينيين.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على وجه التحديد بتهمة العنف الموجه ضد الإسرائيليين، وأضافوا أنه من المتوقع أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، حيث يحاول المتخصصون في الشرطة تحديد هوية المشتبه بهم من خلال مقاطع الفيديو والصور.

وكان قد تم اعتقال 62 شخصا يوم الخميس الماضي، على خلفية مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين فريقي "أياكس أمستردام" المضيف وضيفه "مكابي تل أبيب".

كما تم اعتقال شاب، 26 عاما، أمس الأول الجمعة بخصوص نفس الواقعة.

ويواجه المعتقلون اتهامات بتكدير السلم العام، وقد تم الإفراج عن معظمهم منذ ذلك الحين.

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