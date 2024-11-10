‏إسرائيل توصي مواطنيها بعدم حضور مباراة منتخبها مع فرنسا في باريس

وكالات

قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان، اليم الأحد، إن على الإسرائيليين عدم التوجه لباريس لحضور مباراة منتخب بلادهم لكرة القدم الخميس المقبل.

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية على خلفية الأحداث التي وقعت في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ تعرض مشجعون إسرائيليون إلى هجمات بعد أعمالهم الاستفزازية تجاه مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال ممثلو الادعاء في هولندا إن هناك أربعة أشخاص، بينهم قاصران، ما زالوا قيد الاحتجاز اليوم الأحد، على إثر الهجمات التي وقعت في أمستردام وتعرض لها مشجعو كرة قدم إسرائيليون بعد استفزازاتهم ضد مجموعة من مؤيدي الفلسطينيين.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على وجه التحديد بتهمة العنف الموجه ضد الإسرائيليين، وأضافوا أنه من المتوقع أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، حيث يحاول المتخصصون في الشرطة تحديد هوية المشتبه بهم من خلال مقاطع الفيديو والصور.

وكان قد تم اعتقال 62 شخصا يوم الخميس الماضي، على خلفية مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين فريقي "أياكس أمستردام" المضيف وضيفه "مكابي تل أبيب".

كما تم اعتقال شاب، 26 عاما، أمس الأول الجمعة بخصوص نفس الواقعة.

ويواجه المعتقلون اتهامات بتكدير السلم العام، وقد تم الإفراج عن معظمهم منذ ذلك الحين.