عبد العاطي يؤكد موقف مصر الداعم لسيادة ووحدة وسلامة سوريا

القاهرة - الرياض – (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية، مشددًا على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ، على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن عبد العاطي أبرز أهمية العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وفقًا للمرجعيات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شدد على استمرار مصر في جهودها بلجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وذلك في إطار دعم الدور العربي في تسوية الأزمة السورية.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لاستعادة التنسيق الوثيق بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، ويعزز العمل العربي المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة في قطاع غزة ولبنان، حيث استعرض وزير الخارجية المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وبذل كافة الجهود اللازمة لمنع توسع الحرب إلى جبهات أخرى، فضلا عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة.