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مكتب نتنياهو يقول إن حماس نجحت باختراق اجتماعات إسرائيلية سرية

06:52 م الأحد 10 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد إن مكتب بنيامين نتنياهو يتعرض لهجوم شرس وحملة منظمة لضرب قيادة الدولة.

وزعم مكتب نتنياهو أن حركة حماس تحصل على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي، كما تلقت الحركة وحزب الله نصوصا سربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل على 38 مقترح قانون بينها "إصلاحات قضائية" ستتسبب في إحداث تغيير بنظام الحكم تحت شعار الأمن.

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