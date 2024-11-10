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بغارة إسرائيلية.. مقتل قيادي بحزب الله أُدين باغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري

06:46 م الأحد 10 نوفمبر 2024

مقتل قيادي بحزب الله

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بمقتل القيادي في حزب الله سليم عياش بغارة إسرائيلية، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.

وتضاربت التقارير حول مكان استهداف عياش، إذ أشارت المصادر إلى أنه قُتل بغارة استهدفت بلدة القصير الحدودية أمس السبت، فيما يقول موقع "والا" العبري إنه قُتل بهجوم إسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وأُدين عياش باغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري، بمعاونة 3 آخرين من حزب الله، بحكم غيابي من المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في ديسمبر 2020.

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