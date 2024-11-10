إعلان

روسيا: قطر حاولت المساعدة بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس لكن هناك "خيبة أمل"

06:05 م الأحد 10 نوفمبر 2024

ميخائيل بوجدانوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أن قطر حاولت المساعدة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لكن يبدو أن "الأمل ضئيل" وهناك "خيبة أمل".
وقال بوجدانوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، "من الواضح أن الأمل ضئيل، إنهم (القطريين) متفهمون، وعلى دراية، لقد حاولوا المساعدة منذ البداية لكن يبدو أن هناك شعورا بخيبة أمل معينة"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.
كان الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أكد أن جهود قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلّقة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة "ليست دقيقة".

ميخائيل بوجدانوف روسيا قطر مفاوضات غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل على إصلاحات قضائية ستتسبب بتغيير نظام الحكم

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"