المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان يطالب بإنهاء مهمته هناك

كابول - (د ب أ)

دعا المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، الكونجرس إلى إنهاء مهمته في أفغانستان، بسبب التراجع الحاد في المساعدات الأمريكية.

وأضاف المفتش العام أن المساهمات الأمريكية لجهود إعادة الإعمار في أفغانستان تراجعت بنسبة 82%، منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021 ، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وعرض جون سوبكو، المفتش العام الأمريكي الخاص، نتائج البعثة على الكونجرس، مسلطا الضوء على التراجع الكبير في كل من المساعدات المالية والانخراط السياسي.

ويقترح التقرير الجديد أن يتم إلغاء مهمة المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، تدريجيا، بحلول عام 2025، على أن تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الإشراف على المساعدات الأمريكية بعد العام المالي 2026 .

ويكشف التقرير النقاب عن أن المساعدات الأمريكية إلى أفغانستان تراجعت من 6.68 مليار دولار في يونيو 2021، إلى 1.21 مليار دولار فقط ، بحلول سبتمبر 2024 .