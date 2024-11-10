إيران تستقبل مسؤولين سعوديين وعراقيين لإجراء محادثات رفيعة المستوى

طهران - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن تزور وفود سعودية وعراقية عسكرية وأمنية رفيعة المستوى طهران، اليوم الأحد، على خلفية تزايد المخاوف جراء تصاعد التوترات الإقليمية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض الرويلي، بنظيره الإيراني محمد باقري، لبحث العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية التابعة للدولة أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بصدد التوجه أيضا إلى طهران لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي الزيارتان بعد أن توعدت طهران منذ أسبوع بتوجيه رد ساحق لإسرائيل جراء هجومها الصاروخي في 26 أكتوبر على مواقع عسكرية متعددة في إيران، في أحدث تصعيد في سلسلة من المواجهات بين الدولتين العدوتين.

وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يصل عدد من رؤساء الدول إلى الرياض، اليوم الاثنين، لحضور القمة العربية - الإسلامية المشتركة الثانية التي تستضيفها السعودية، والتي تركز على الوضع في الشرق الأوسط.