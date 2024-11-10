بعد استشهاد ضابطين سعوديين..إدانات واسعة للهجوم على معسكر التحالف في سيئون

(مصراوي)

أدان، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون اليمنية، والذي أسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر.

ووصف البديوي الهجوم بالاعتداء الغادر، مؤكدًا أن قوات التحالف تقدم جهودًا كبيرة لدعم الأعمال الإنسانية والتنموية في اليمن، بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه، كما قدم "تعازيه الحارة لأسرتي الشهيدين".

وفي السياق ذاته، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم بلهجة بشدة، حيث أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الإمارات على دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في عملياتها لحفظ الأمن في اليمن، مشيدًة بتضحيات القوات السعودية في دعم الشرعية اليمنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة آخر نتيجة اعتداء وقع في معسكر التحالف بمدينة سيئون، التابعة لمحافظة حضرموت، مساء الجمعة الماضية، وهو الهجوم الذي وصفه التحالف في بيان له بأنه كان "غادرًا وجبانًا" ونفذه أحد منتسبي وزارة الدفاع اليمنية.

رد فعل يمني

وفي رد فعل الحكومة اليمنية، تعهد وزير الإعلام معمر الإرياني بملاحقة منفذ الهجوم والكشف عن ملابسات الهجوم، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف هوية الجاني وتقديمه للعدالة.

من جانبه وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الهجوم بـ"العمل الإرهابي"، مشددًا على أن الاعتداء لا يمثل الجيش اليمني ولا القيم التي يدافع عنها جنوده.

● ندين ونستنكر بأشد العبارات العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي أسفر عن إستشهاد اثنين وإصابة آخر من ابطال قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بمدينة سيئون محافظة حضرموت



● نؤكد أن هذا العمل الاجرامي الذي تقف خلفه قوى الارهاب والظلام والتخلف، في محاولة… — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 9, 2024

وأضاف العليمي أن هذا الهجوم يأتي في "وقت حساس"، حيث يسعى اليمن إلى استعادة مؤسساته السياسية وتخفيف معاناة شعبه في ظل الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن "قوات التحالف تشارك في حماية الشعب اليمني ودعمه في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وبعد الهجوم، تم نقل جثماني الشهيدين والمصاب إلى السعودية، حيث جرت ترتيبات لتنسيق التحقيقات بين القوات المشتركة ووزارة الدفاع اليمنية لمتابعة القضية والوصول إلى الجاني.