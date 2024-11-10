نتنياهو يُقر بمسؤولية إسرائيل عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

(مصراوي)

ٌقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات على أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال إنه لم يصغ إلى التحذير من قبل الولايات المتحدة عن معارضتها لتفجير الأجهزة.

وصرح نتنياهو، أن عملية تفجير أجهزة الاتصال واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قائلًا إنه يوجد وزراء عارضوا قرارات كان يؤيدها مثل تصفية حسن نصر الله والدخول إلى رفح جنوبي غزة.