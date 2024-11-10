من السماء للأرض.. استقبال حافل لدى وصول بن زايد للكويت (فيديو)

(مصراوي)

قام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى الكويت، حيث كان في استقباله أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مراسم استقبال بن زايد شهدت أجواء احتفالية أظهرت عمق العلاقات بين الدولتين.

وصل الشيخ محمد بن زايد على متن طائرة رافقتها طائرات حربية كويتية منذ دخولها الأجواء الكويتية، وتوجه بعدها إلى المطار الأميري حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فوق الأجواء الكويتية قبيل هبوطها على أرض المطار .#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_زايد .



الله يحييك / يا حرٍ على القمه تعلّى ,

و المحبه بينا : تاريخ و سلوم و… pic.twitter.com/02V4X13zK0 — حمدان جارالله السهلي (@0hamdan0) November 10, 2024

وأفادت "كونا" أن مراسم الاستقبال استمرت في قصر بيان، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاءً بوصول الشيخ محمد بن زايد، فيما حلّقت مروحيات تحمل أعلام الدولتين.

كما شاركت فرق شعبية بأداء لوحات تراثية، ما أضاف "أجواء من الأصالة والاحترام إلى هذه المناسبة، التي عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين الإمارات والكويت".