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من السماء للأرض.. استقبال حافل لدى وصول بن زايد للكويت (فيديو)

03:31 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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(مصراوي)

قام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى الكويت، حيث كان في استقباله أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مراسم استقبال بن زايد شهدت أجواء احتفالية أظهرت عمق العلاقات بين الدولتين.

وصل الشيخ محمد بن زايد على متن طائرة رافقتها طائرات حربية كويتية منذ دخولها الأجواء الكويتية، وتوجه بعدها إلى المطار الأميري حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأفادت "كونا" أن مراسم الاستقبال استمرت في قصر بيان، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاءً بوصول الشيخ محمد بن زايد، فيما حلّقت مروحيات تحمل أعلام الدولتين.

كما شاركت فرق شعبية بأداء لوحات تراثية، ما أضاف "أجواء من الأصالة والاحترام إلى هذه المناسبة، التي عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين الإمارات والكويت".

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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