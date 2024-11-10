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لأول مرة... طالبان تحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

02:38 م الأحد 10 نوفمبر 2024

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 29

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كابول - (أ ب)

قالت "الوكالة الوطنية لحماية البيئة" في أفغانستان، اليوم الأحد، إن طالبان ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وذلك لأول مرة منذ سيطرتها على السلطة في البلاد عام 2021.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر، المعروف باسم "كوب 29"، غدا الاثنين في أذربيجان، وهو يعتبر أحد أهم المحادثات متعددة الأطراف التي تضم طالبان، التي ليس هناك اعتراف رسمي بشرعيتها في حكم أفغانستان.

ونشرت "الوكالة الوطنية لحماية البيئة" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن وفدا فنيا ذهب إلى باكو للمشاركة في المؤتمر.

ومن جانبه، قال مطيع الحق خالص، رئيس الوكالة، إن الوفد سيستغل المؤتمر لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بشأن حماية البيئة والتغير المناخي، ومشاركة احتياجات أفغانستان بشأن الوصول إلى الآليات المالية الحالية المتعلقة بتغير المناخ، وبحث جهود التكيف والتخفيف.

أفغانستان طالبان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 29 أذربيجان
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