زعيم المعارضة الألمانية يتعهد بالتعامل بندية مع ترامب حال فوزه بمنصب المستشار

برلين - (د ب أ)

ٌال زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه يعتزم في حال توليه منصب المستشار أن يمثل المصالح الألمانية بقوة أكبر على صعيد السياسة الخارجية وأن يتعامل مع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب بندية.

ويتزعم ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، والذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما أنه هو مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك يترأس ميرتس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.

وقال ميرتس لمجلة "شتيرن" الألمانية:" يجب أن نتحول من قوة متوسطة نائمة إلى قوة متوسطة رائدة. لم نتمكن حتى الآن في ألمانيا من التعبير عن مصالحنا وإنفاذها بوضوح كافٍ، ويجب أن نغير ذلك. الأمريكيون أكثر جرأة في هذا الشأن. لا ينبغي أن يفضي الأمر إلى استفادة طرف واحد فقط، بل أن نحقق اتفاقيات جيدة للطرفين. ترامب سيسمي ذلك صفقة".

وضرب ميرتس مثالًا بصفقات شراء الطائرات القتالية الأمريكية، حيث قال: "لنوضح الأمر على نحو محدد: نحن نشتري طائرات إف-35 القتالية من الأمريكيين بدافع الحاجة، ولكن ينبغي أن تتم صيانتها لدينا، وأن يكون لدينا المصانع اللازمة لذلك. سيكون هذا بمثابة صفقة جيدة للطرفين. أراقب ترامب وأتحدث مع كثيرين يعرفونه جيدًا. يقولون لي: عليك أن تواجهه بشكل مباشر وبوضوح".

واتهم ميرتس الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس بالتعامل بشكل خاطئ مع الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن فوز ترامب بشكل واضح. وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأنه كان على الحكومة الألمانية أن تستعد لإعادة انتخاب ترامب، لكن وزارة الخارجية الألمانية دعمت بشكل أحادي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وقال ميرتس: "ترامب يتمتع بذاكرة جيدة، ولن تجد الحكومة الحالية أذنًا صاغية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة. لقد أصبح شولتس الآن أيضًا بطة عرجاء على الساحة الدولية".