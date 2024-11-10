بعد حرق العلم اللبناني.. الجيش الإسرائيلي يصدر بيانًا للرد على الحادثة

(مصراوي)

أدان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تصرف مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين أقدموا على حرق العلم اللبناني مؤخرًا في جنوب لبنان، واصفًا هذا الفعل بأنه "مخالف لقواعد الجيش وقيمه" بحسب تعبيره.

وقال أدرعي في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" "حربنا ضد حزب الله الإرهابي، الذي لم يكن يومًا لبنانيًا لا في العقيدة، ولا الفكر، ولا الهوية، ومن هنا، نعتبر قيام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في جنوب لبنان عملًا مخالفًا للتعليمات ولا يليق بقيم جيش الدفاع ولا يتماشى مع أهداف نشاطاتنا العسكرية في لبنان".

وأضاف أدرعي "نحن ملتزمون بأن تكون عملياتنا مركزة على استهداف العناصر الإرهابية وحدها، دون المساس بالمواطنين اللبنانيين الأبرياء".

وتابع المتحدث العسكري "لا نستغرب استغلال بعض أبواق حزب الله للحادثة في محاولة لصرف النظر عن حقيقة واضحة: حزب الله هو الذي لا يحترم العلم اللبناني، لا في مناسباته الرسمية ولا في احتفالاته حيث أنزل إرهابيو الحزب العلم اللبناني ودنسوه في الكثير من المناسبات وبدلوه بعلمهم لما يمثله من ولاء لإيران وولاية الفقيه".

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت جنودًا إسرائيليين وهم يقومون بتدنيس العلم اللبناني من شرفة أحد المنازل في جنوب لبنان، موجهين إشارات للدمار الذي أحدثته العمليات العسكرية في المنطقة وسط ضحكاتهم، مما أثار استنكارًا واسعًا لدى العديد من المتابعين.