استئناف المحادثات بين اليونان وتركيا في ديسمبر المقبل

أثينا - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "كاثيميريني"، اليونانية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون يونانيون وأتراك مرة أخرى في ديسمبر المقبل، لمواصلة المحادثات، التي تهدف إلى تسوية نزاعاتهم البحرية المستمرة منذ فترة طويلة، في أعقاب اجتماع مهم عقد الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس ونظيره التركي، هاكان فيدان.

وانصبت المحادثات، التي عقدت في أثينا، على إنشاء إطار عمل للمفاوضات المستقبلية ، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الحوار، على الرغم من الخلافات بشأن حدودهما البحرية، بحسب الصحيفة اليونانية.

واتفق الوزيران أيضا على إنشاء قناة دبلوماسية جديدة بين وزارتي خارجية البلدين لمنع تصاعد التوترات إلى أزمات.