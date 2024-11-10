استشهاد 33 فلسطينيًا في قصف لجيش الاحتلال على شمالي غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد، اليوم الأحد، 33 فلسطينيًا بينهم 13 طفلًا، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة علوش في منطقة جباليا البلد".

وأضافت أن "القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 33 شهيدا بينهم 13 طفلا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني".

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 43 ألفا و552 شهيدا، و102 ألف و765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.