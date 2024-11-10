إعلان

استشهاد 33 فلسطينيًا في قصف لجيش الاحتلال على شمالي غزة

11:34 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

قصف غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (د ب أ)

استشهد، اليوم الأحد، 33 فلسطينيًا بينهم 13 طفلًا، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة علوش في منطقة جباليا البلد".

وأضافت أن "القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 33 شهيدا بينهم 13 طفلا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني".

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 43 ألفا و552 شهيدا، و102 ألف و765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

قصف غزة جيش الاحتلال استشهاد فلسطينين طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في لبنان

إعلان

إعلان

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24
الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا