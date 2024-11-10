اشتباكات مع الشرطة واعتقال 11 شخصًا.. تظاهرات حاشدة ضد الحكومة في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

نظمت منظمات عمالية وأهلية مسيرات حاشدة مناهضة للحكومة في سول، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد.

ونظم الاتحاد الكوري للنقابات العمالية وهو أحد المنظمتين العامتين في البلاد، مسيرة مع منظمات أهلية، بدءا من الساعة الرابعة مساء، بالقرب من قصر دوكسو.

واشتبك بعض المتظاهرين مع رجال الشرطة وتم اعتقال 11 منهم، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.

واتهم الاتحاد الكوري للنقابات العمالية الشرطة باقتحام المسيرة، مما أدى إلى حدوث الاشتباك واحتجاز أشخاص بشكل عنيف، زاعما أن أكثر من 100 متظاهر، تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب كسور في الأضلاع أو صعوبات في التنفس، خلال العملية.

كما نظمت المنظمة العامة الأخرى وهي اتحاد نقابات العمال الكورية الجنوبية، مسيرة في منطقة يوديو، في الساعة الثانية ظهرا، منددة بما تسميه بـ"سياسات مناهضة للعمال" تنتهجها الحكومة.