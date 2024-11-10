تركيا تحيي الذكرى 86 لوفاة مصطفى أتاتورك بمراسم رسمية

أنقرة - (د ب أ)

شارك كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مراسم إحياء الذكرى 86 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن المراسم انطلقت بسير موكب المشاركين برئاسة أردوغان من "طريق الأسد" في مجمع ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة.

وضم الموكب رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وأعضاء الحكومة الرئاسية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس حزب "إيي" مساوات درويش أوغلو.

كما ضم رؤساء الأجهزة القضائية العليا وقادة القوات في الجيش التركي وغيرهم من المسؤولين في الدولة، وممثلي أحزاب سياسية.

ووضع الرئيس أردوغان على ضريح أتاتورك إكليلا من الزهور الحمراء والبيضاء على شكل العلم التركي.

ووقف المشاركون أمام ضريح أتاتورك دقيقة صمت في نفس التوقيت الذي توفي فيه مؤسس الجمهورية، قبل 86 عاما، قبل عزف النشيد الوطني لتركيا.

وتحيي تركيا في العاشر من نوفمبر من كل عام ذكرى وفاة أتاتورك عام 1938 عبر مراسم تقام في كافة الولايات.