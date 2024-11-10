مجزرة جديدة.. 33 شهيدا بينهم 13 طفلا إثر قصف للاحتلال على قطاع غزة

وكالات

استشهد 33 فلسطينيًا بينهم 13 طفلا، اليوم الأحد، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصف منزلا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة "علوش" في منطقة جباليا البلد، بحسب وفا.

وأضافت أن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 33 شهيدا، بينهم 13 طفلا، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.