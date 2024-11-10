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تدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك وانفجارات في كييف

07:03 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

أعلنت تقارير روسية، عن تم تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب بوجوماز، في بيان عبر تطبيق تليجرام: "اكتشاف وتدمير 3 طائرات بدون طيار أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار"، مضيفا أن موظفي خدمات الطوارئ يعملون في المكان.

وفي العاصمة الأوكرانية، قال شهود من رويترز، إنهم سمعوا دوي انفجارات في كييف، في وقت مبكر اليوم الأحد، بعد أن ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن عددا من الطائرات الروسية المسيرة كانت متجهة نحو المدينة.

وقال شهود من رويترز إن الانفجارات بدت وكأنها صادرة عن وحدات دفاع جوي أثناء عملها.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة بها والنصف الشرقي من البلاد.

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