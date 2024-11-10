استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أخرين في قصف إسرائيلي على غزة

وكالات

استشهد عدد من المواطنين بينما أصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة "أبو مرزوق الخور"، في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.