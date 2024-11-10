33 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان الساعات الماضية

وكالات

أعلنت الصحة اللبنانية، قبل قليل، عن سقوط 33 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق البلاد، خلال الساعات الماضية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى أول أمس الجمعة ارتفع إلى 3136 شهيدًا و13979 جريحًا، حسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن المركز في التقرير اليومي، السبت، أن حصيلة يوم الجمعة فقط بلغت 19 شهيدا و91 جريحًا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 اعتداء، بحسب تقرير لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين.

ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى "190035 نازحا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت".