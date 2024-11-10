بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية.. ترامب يُعلن تشكيل اللجنة الخاصة بتنصيبه

وكالات

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن تشكيل اللجنة الخاصة بتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، بحسب روسيا اليوم.

وأشار البيان الذي صدر عن فريق ترامب، السبت، إلى أن اللجنة ستتولى التخطيط لمراسم التنصيب، إذ أنه من المقرر أن يترأس اللجنة المستثمر ستيف ويتكوف، والسيناتورة الجمهورية السابقة عن ولاية جورجيا كيلي لوفلر.

يذكر أن تنصيب دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 5 نوفمبر، رئيسا للولايات المتحدة سيجري يوم 20 يناير المقبل. ومن المقرر إقرار نتائج الانتخابات من قبل الكونغرس في 6 يناير المقبل.