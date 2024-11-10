دونالد ترامب: نيكي هيلي ومايك بومبيو لن يكونا ضمن إدارتي المقبلة

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه لن يطلب من حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هيلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الانضمام إلى إدارته.

وقال ترامب، إن هيلي، التي هاجمته بشدة عندما ترشحت ضده للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، وبومبيو، الذي انتقده بعض المؤيدين لعدم دعمه لترامب بقوة كافية، لن تتم دعوتهما للانضمام إليه عندما يعود إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب ترامب: "لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هيلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، للانضمام إلى إدارة ترامب، التي هي في طور التشكيل حاليًا".

وأضاف: "لقد استمتعت كثيرًا بالعمل معهما وأقدرهما في السابق، وأود أن أشكرهما على خدمتهما لبلدنا. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"

ومنذ فوزه في الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي الفوز الساحق على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، كان ترامب وفريقه يعملون خلف الأبواب المغلقة في مار إيه لاغو لتولي إدارة الرئيس السابع والأربعين، حيث كان الولاء هو الشرط الأساسي للوظيفة.