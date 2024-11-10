إعلان

حرائق الغابات تُهدد 27 مليون نسمة شمال شرقي الولايات المتحدة

03:15 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

حريق غابات بولاية كاليفورنيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن إنذارا بشأن حرائق الغابات صدر في الولايات المتحدة، يشمل الأراضي بشمال شرقي البلاد التي يعيش فيها نحو 27 مليون نسمة، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الإنذار يشمل بعض المناطق، إذ توجد مدن كبرى، بما فيها بوسطن ونيويورك.

وتم رصد الحرائق في ولايات: "نيويورك، ونيوجيرسي، وبنسلفانيا"، وما يساعد على سرعة انتشار الحرائق هو الرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى 16 مترا في الثانية، ونسبة الرطوبة المنخفضة.

كانت سلطات مدينة نيويورك، قد أعلنت في وقت سابق، اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية على خلفية المستوى المنخفض جدا للهطول، إذ يعتبر من أدنى المستويات في تاريخ الأرصاد الجوية في المنطقة.

وسجلت سلطات نيويورك أكبر درجة جفاف في شهر أكتوبر الماضي منذ عام 1869.

حرائق الغابات حرائق الغابات في الولايات المتحدة الولايات المتحدة أمريكا الحرائق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دونالد ترامب: نيكي هيلي ومايك بومبيو لن يكونا ضمن إدارتي المقبلة

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا