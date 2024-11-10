حرائق الغابات تُهدد 27 مليون نسمة شمال شرقي الولايات المتحدة

وكالات

أعلنت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن إنذارا بشأن حرائق الغابات صدر في الولايات المتحدة، يشمل الأراضي بشمال شرقي البلاد التي يعيش فيها نحو 27 مليون نسمة، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الإنذار يشمل بعض المناطق، إذ توجد مدن كبرى، بما فيها بوسطن ونيويورك.

وتم رصد الحرائق في ولايات: "نيويورك، ونيوجيرسي، وبنسلفانيا"، وما يساعد على سرعة انتشار الحرائق هو الرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى 16 مترا في الثانية، ونسبة الرطوبة المنخفضة.

كانت سلطات مدينة نيويورك، قد أعلنت في وقت سابق، اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية على خلفية المستوى المنخفض جدا للهطول، إذ يعتبر من أدنى المستويات في تاريخ الأرصاد الجوية في المنطقة.

وسجلت سلطات نيويورك أكبر درجة جفاف في شهر أكتوبر الماضي منذ عام 1869.