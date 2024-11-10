أوكرانيا: قوات من كوريا الشمالية تستعد للقتال مع روسيا

وكالات

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، عن ورود تقارير عن استعداد قوات من كوريا الشمالية للقتال إلى جانب القوات الروسية، بحسب الغد.

وكتب "سيرسكي" على "فيسبوك" عن محادثاته مع "كريستوفر كافولي" الذي يرأس القيادة الأمريكية في أوروبا: "لدينا تقارير عديدة عن استعداد جنود من كوريا الشمالية للمشاركة في عمليات قتالية إلى جانب القوات الروسية".

وأضاف سيرسكي: "أن الوضع في الخطوط الأمامية لا يزال صعبا ويظهر علامات التصعيد، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام مع روسيا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب قبل 8 أيام حلفاء بلاده بالتوقف عن«المشاهدة، واتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا، قبل أن تبدأ هذه القوات في مواجهة بلاده في القتال.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور نُشر على تليجرام، إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما في قدرتها العسكرية ونشر الصواريخ وإنتاج الأسلحة، والآن ستكتسب خبرة الحرب الحديثة بكل أسف.

وأضاف: "أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية، سيضطر الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم ضدهم، وسيكتفي العالم مرة أخرى بالمشاهدة".