مدير مستشفى كمال عدوان: شمال غزة يشهد إبادة ونُعاني في صمت بسبب جرائم الاحتلال

وكالات

قال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن شمال غزة يعيش حرب إبادة جماعية، لافتا إلى أنهم يعانون في صمت نتيجة الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته الغد.

ودعا أبو صفية إلى توفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف بشكل عاجل، وكذلك رفع الحصار عن شمال غزة، مؤكدأ أن حالات سوء التغذية والمجاعة بدأت تظهر في الشمال.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن نظام الرعاية الصحية وحقوق الشعب الفلسطيني معرضان لتهديد شديد، قائلا: "نحن في حاجة ماسة إلى الدعم الطبي".

وأكد أن هناك أزمة مستمرة في شمال غزة، إذ نشهد اعتداء منهجيًا من قبل الاحتلال على نظام الرعاية الصحية، ونفقد أرواحًا كل يوم بسبب نقص الرعاية والموارد المتخصصة.

وأعرب أبو صفية عن أسفه قائلا: "لأننا نتلقى اتصالات استغاثة بشأن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، ولا نملك القدرة على مساعدتهم".

وتابع: "بالأمس تلقينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين في ظروف مزرية، واليوم نحزن على فقدانهم شهداء، وهذا واقع لا يطاق".

وقال مدير مستشفى كمال عدوان: "إننا نشهد حالات مثيرة للقلق من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على السواء، ونكافح من أجل توفير وجبة واحدة يوميًا للعاملين في المستشفى وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل والمساعدة بشكل عاجل في وقت الحاجة هذا.

وحذر تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة صدر السبت، من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال قطاع غزة وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريبا.

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة في تقييمها من أن احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة.