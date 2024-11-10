قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، إذ أن آليات الاحتلال جابت عدة شوارع، منها: "جلجوليا والواد، ومنطقة "دوار المرابطين"، والسوق وسط المدينة"، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض مدينة قلقيلية لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل المواطنين واعتقالات.