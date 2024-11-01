ترامب: سننتصر على كامالا هاريس في انتخابات الثلاثاء

القاهرة-مصراوي

في تجمع انتخابي حاشد يوم الجمعة في ميشيغان، استرجع الرئيس السابق دونالد ترامب سنواته التسع في الحملة الانتخابية، مع تشجيعه للناخبين على النظر إلى المستقبل وإمكانية تحقيق تغييرات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال ترامب للحضور في وارن بولاية ميشيغان: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا. تسع سنوات ونحن نعمل في هذا المجال، أليس كذلك؟ نحن الآن على وشك النهاية، ونتطلع للمرحلة التالية لتغيير بلدنا، فلدينا بعض الفوضى التي علينا حلها".

وأضاف قائلاً: "لقد كانت تجربة العمر بالنسبة للكثير منا. ستنظرون إلى هذا الوقت في المستقبل وتقولون إن هناك شيئًا مميزًا للغاية فيما حققناه معًا".

كما شدد ترامب على أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع، واصفًا الانتخابات المقبلة بأنها "أهم انتخابات على الإطلاق". وأضاف: "مصير أمتنا بين أيديكم، حقًا. عليكم التصويت".

وحذر ترامب الناخبين من الاعتماد الكامل على استطلاعات الرأي، وقال: "تظاهروا بأننا متراجعون بنقطة واحدة. يوم الثلاثاء، عليكم أن تقفوا وتقولوا لكامالا (نائبة الرئيس) أنكم قد اكتفيتم وسننتصر على كامالا".