حماس تنعي الشهيدين عز الدين كساب وأيمن عايش جراء غارة صهيونية

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القائدين، الدكتور عز الدين كساب وأيمن عايش، اللذين استشهدا اليوم إثر غارة صهيونية غادرة استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خان يونس.

وقالت الحركة في بيانها اليوم الجمعة، "أن الشهيدين كانا يقومان بواجبهما الوطني في تعزيز العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المستمر وحرب الإبادة والتجويع التي تنفذها حكومة نتنياهو، المدعومة من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة، اغتال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عز الدين كساب، في غارة على منطقة خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

ووصف الجيش الإسرائيلي كساب بأنه "مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة، والمسؤول عن العلاقة والتنسيق بين حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة".