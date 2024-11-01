إعلان

إعلام عبري: أحد المعتقلين في قضية التسريبات له صلة وثيقة بديوان نتنياهو

08:21 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت صحيفة "هآرتس" أن أحد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية على صلة قريبة بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان يعمل إلى جانبه خلال فترة الحرب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعتقل ذاته كان يشارك مع نتنياهو في اجتماعات داخل مقر وزارة الدفاع.

كانت القناة 13 الإسرائيلية أعلنت عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.

وأوضحت القناة أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

بنيامين نتنياهو المعتقلين في قضية التسريبات المعتقل كان مع نتنياهو في اجتماعات مقر وزارة الدفاع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم بمصر إلى 16% مع حفاظ المركزي على أسعار فائدة مرتفعة
20 صورة لنجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي