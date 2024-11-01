حماس: الورقة المقدمة إلينا لا تلبي المطلب الرئيسي بوقف حرب الإبادة

وكالات

صرّح القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، بأن الحركة تسعى لوقف المجازر والمذابح ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تعاملها بإيجابية لتحقيق اتفاق.

وأوضح أن ما عُرض مؤخراً هو هدنة مؤقتة لا تستجيب لمطالب الشعب، حيث لا تلبي المطلب الرئيسي بوقف حرب الإبادة.

وأضاف أبو زهري أن حماس منفتحة على كل الاتصالات التي تهدف إلى إيجاد حل، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو الانسحاب، وإبرام صفقة تبادل عادلة، وعودة النازحين.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يسعى لاتفاق شكلي فقط فيما يتعلق بغزة، مؤكدًا رفض تسليم الأسرى للاحتلال طالما استمرت العمليات ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو زهري للوسطاء أن الورقة المقدمة لا تتوافق مع مطالب الحركة، معبراً عن اعتقاده بأن الاحتلال غير مستعد حتى الآن لإبرام اتفاق.

وأوضح أن الاحتلال يريد استعادة أسراه فقط ثم استئناف القصف، وهو أمر مرفوض.

وأضاف أبو زهرة أن المفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب عدم جدية الاحتلال، وأن المقترح الحالي لا يتعدى هدنة مؤقتة لبضعة أيام مقابل عدد من الأسرى، ولا يمثل أي اتفاق جاد لوقف إطلاق النار.