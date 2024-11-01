مسؤول أمريكي: واشنطن تعمل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي للتوصل لوقف إطلاق النار

وكالات

قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تعمل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

كان مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني كشف عن التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في بيروت على مجموعة من البنود التي ستنفذ خلال 60 يوماً.

وبحسب المصدر تشمل هذه البنود وقفاً شاملاً لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنه من ضمن البنود نشر الجيش اللبناني جنوب البلاد وصولاً إلى الحدود، بالإضافة إلى انسحاب أي وجود عسكري غير رسمي إلى شمال نهر الليطاني.