استقالة وزير الدولة للشئون المالية الهولندي إثر انتقادات حول استثماراته الشخصية

(أ ب)

استقال وزير الدولة للشئون المالية الهولندي، فولكرت إيدسينجا، اليوم الجمعة، بعد انتقادات وجهت له بسبب رفضه نشر تفاصيل استثماراته الشخصية.

ويعد إيدسينجا هو أول عضو في الائتلاف الحاكم الجديد الذي يهيمن عليه اليمين المتشدد الذي يستقيل من منصبه منذ تشكيل الإئتلاف في يوليو.

وينتمي فولكرت إيدسينجا إلى حزب العقد الاجتماعي الجديد الذي خاض حملته الانتخابية العام الماضي على أساس تعهدات باستعادة الثقة في المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة من الفضائح الحكومية.

ولكن إيدسينجا تعرض لانتقادات شديدة هذا الأسبوع بعد رفضه الكشف عن تفاصيل ممتلكاته من الأسهم واستثماراته الأخرى. وتشمل حقيبته الحكومية مكتب الضرائب والسياسة الضريبية.

وأكد إيدسنيجا، لدى إعلانه عن استقالته اليوم الجمعة، على أنه لم يرتكب أي خطأ، قائلا إنه اتبع الإجراءات المعمول بها من خلال الإعلان عن استثماراته للمسؤول الذي دقق في الذمم المالية لأعضاء الحكومة الجدد، وأنه وضع استثماراته في مؤسسة قابضة حتى لا يتمكن من التعامل معها أثناء وجوده في منصبه.

ولكن ذلك لم يمنع نواب المعارضة والفائز في الانتخابات من حزب الحرية الحاكم خيرت فيلدرز من مطالبة إيدسينجا بالكشف عن التفاصيل الدقيقة للشركات التي يستثمر فيها.

وفي إشارة إلى العلاقات المتوترة في الحكومة الإئتلافية المكونة من أربعة أحزاب والتي أدت اليمين الدستورية في 2 يوليو، استهدف إيدسينجا حزب فيلدرز أثناء شرحه لقرار استقالته.

وقال إن "أحد الأحزاب التي دعمت هذا الطلب هو أكبر حزب في ائتلافنا. وبالنسبة لي، هذا أمر غير مقبول، ويضر بشكل مباشر بالثقة التي يضعها مجلس النواب في شخصي كوزير ولا يمكنني أن أعمل بشكل فعال بهذه الطريقة ولا أريد. لذلك أضع حدا لهذا الأمر".