ديوان نتنياهو ينفي مسؤولية مكتبه عن التسريبات ويطالب برفع حظر النشر

وكالات

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك العديد من التسريبات حول قضايا حساسة، لكنها لم تصدر تحديداً من مكتب نتنياهو.

وأكد الديوان أن رئيس الوزراء طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري.

كانت القناة 13 الإسرائيلية أعلنت عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.

وأوضحت القناة أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.